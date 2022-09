Paolla Oliveira e mais famosos chegam ao terceiro dia de festival

Rio - O domingo amanheceu nublado, mas o clima tem tudo para esquentar no terceiro dia de Rock in Rio. O festival recebe no Palco Mundo as apresentações de Jota Quest, Iza, Demi Lovato e Justin Bieber. A banda mineira substitui o trio Migos, que anunciou o cancelamento do show menos de um mês antes do festival acontecer.

Repetindo o que foi visto nos dois primeiros dias de Rock in Rio, diversos famosos marcaram presença no evento. Aline Campos, Jean Paulo Campos, Paulo Vilhena, Paolla Oliveira, Livia Aragão, Any Gabrielly, Rafael Zulu, Paulo André Camilo, Bruna Unzueta, Gabriella Mustafá, Lorena Comparato e Fernanda Catania, a Foquinha, foram algumas das celebridades que estiveram no festival.

O Rock in Rio é realizado no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e se estende nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.

