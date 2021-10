Ator ficou magoado com o ex-aliado - Reprodução

Ator ficou magoado com o ex-aliado Reprodução

Publicado 15/10/2021 17:09 | Atualizado 15/10/2021 17:19

Rio - O ator Victor Pecoraro, que deixou "A Fazenda 13" na noite desta quinta-feira (14), revelou que está decepcionado com o peão Bil Araújo.



fotogaleria

Durante uma conversa com Lidi Lisboa e Lucas Selfie na "Cabine de Descompressão", Victor Pecoraro lamentou a imunidade dada por Bil para Dynho Alves. “Pelo fato de uma visão errada do Bil, era para eu ter recebido a imunidade e ele deu para outra pessoa. Cantei a roça a semana inteira como ia ser. Eu acho que dava para segurar mais uma semaninha e as coisas poderiam ser melhores depois, mais para frente”, disse Victor.

O ator, que recebeu 22,82% dos votos do público e perdeu a disputa na roça para Aline Mineiro e Gui Araújo, assumiu a decepção com o ex-BBB Bil. “Na prova, quando ele chegou e deu a imunidade para outra pessoa, ali eu já sabia que não podia confiar mais, mas mantive a amizade porque gosto dele e ali é um jogo. Fiquei um pouco decepcionado, ele como pessoa, mas também esperando que isso pudesse acontecer, porque eu não dei a mão à toa”, completou Pecoraro.