Publicado 11/11/2021 13:54 | Atualizado 11/11/2021 14:29







Após a notícia da morte de Cristiana Lôbo , aos 63 anos, jornalistas e colegas de profissão lamentaram. A jornalista morreu em decorrência de uma pneumonia, enquanto tratava de um mieloma múltiplo. Ela estava afastada dos trabalhos da GloboNews desde o fim de 2020.

Ao vivo, a colega e amiga Miriam Leitão se emocionou e falou sobre a colega. "Esse é aquele momento difícil que os jornalistas têm que dar a notícia e estamos muito envolvidos com a notícia. Nós éramos amigos da Cris Lôbo, a gente a admirava. A conheci em Brasília fazendo jornalismo impresso e vi a transição dela para a televisão, fez como se tivesse nascido ali", comentou.

"Sempre foi boa entrevistando, comentando, levantando bastidores e sempre criou essa empatia com o público", disse e logo citou como era a Cristiana nos bastidores.

"Como colega, ela era excelente, ela atravessou toda essa doença mostrando uma força, uma capacidade e nos ensinando a viver. Foi assim, foi durante as entrevistas com os candidatos em 2018, que ficamos muito juntas, no Rio de Janeiro. Nosso sentimento é muito forte nesse momento, a gente está fazendo força para falar e homenagear", disse.

Então, Miriam desejou força para a família de Lôbo. "Queria passar para vocês, os familiares da Cris, nosso abraço aos filhos, neto, ao marido, nosso carinho enorme. Saibam que ela foi uma grande jornalista, uma grande colega e estamos todos consternados", disse, emocionada.