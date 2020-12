Edital de concessão da Cedae será publicado na terça-feira Tomaz Silva / Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 28/12/2020 16:33 | Atualizado 28/12/2020 16:53

Na véspera da data prevista - após sucessivos adiamentos - para a publicação do edital de concessão dos serviços de água e esgoto no Estado do Rio, o governo fluminense publicou nesta segunda-feira (28) um decreto para autorizar a "abertura de procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência internacional". O decreto é datado da última quarta-feira (23), mas entra em vigor com a publicação no Diário Oficial do Estado. O texto traz poucas informações sobre a concessão, mas é um passo necessário para a publicação do edital.

Semana passada, o governo fluminense remarcou a publicação do edital para terça-feira, dia 29. O mais recente adiamento - a publicação chegou a ser estimada para o fim de outubro -, deu-se em meio a tensões em torno do Plano de Recuperação Fiscal do Rio.



O plano sob o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) - o Rio foi o único a aderir ao mecanismo, criado em 2017 para socorrer governos estaduais em dificuldades financeiras -, inclui um empréstimo, tomado junto ao BNP Paribas, com aval da União. Conforme o plano, o Tesouro Nacional exigiu como garantia as ações da Cedae, a companhia estadual de saneamento.



Desde 2016, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) trabalha na estruturação de um projeto para atrair capital privado para os serviços de água e esgoto do Rio. O modelo não prevê a venda da Cedae, mas sim sua retirada dos serviços de distribuição de água e coleta de esgoto. No fim do ano passado, o projeto finalmente começou a sair do papel, mas houve sucessivos atrasos.

Impasse com Governo Federal

No dia 21, o Estado do Rio foi alvo de uma cobrança de R$ 2,9 bilhões do Tesouro Nacional, sob a alegação de está excluído do RRF desde 5 de setembro. O governo fluminense recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na quinta-feira passada, véspera do Natal, uma liminar do presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, determinou a manutenção do Estado no RRF.



Também na véspera do Natal, em transmissão nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um acordo entre o governo federal e o Rio em torno do imbróglio, o que permitiria a continuidade do processo de concessão dos serviços de água e esgoto.



Antes do impasse, o governo fluminense vinha na expectativa sobre a formalização da adesão dos municípios do interior ao projeto de concessão. No último dia 17, o Conselho Deliberativo da Câmara Metropolitana do Rio, que reúne 22 cidades da região metropolitana fluminense, aprovou a versão final do edital. Falta firmar os convênios de adesão dos demais 25 municípios do interior.



O decreto publicado nesta segunda-feira não traz detalhes sobre isso. Diz, apenas, que os titulares dos serviços de água e esgoto, ou seja, os municípios, "constituíram gestão associada com o Estado do Rio de Janeiro".



Na versão atual do edital, a concessão contempla 47 das 64 cidades atualmente atendidas pela Cedae. Com essa área, estão previstos em torno de R$ 31 bilhões em investimentos. Se alguma cidade do interior não firmar o convênio de adesão, os valores diminuem, mas a maior parte dos aportes está concentrada na região metropolitana. Nesse caso, a adesão se deu por meio da Câmara Metropolitana.