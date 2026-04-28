Wolney Queiroz disse que R$ 4,5 milhões de aposentados já foram ressarcidos de desvios irregularesReprodução / Youtube
Ministro diz que R$ 4,5 milhões de aposentados já foram ressarcidos de desvios irregulares
Pagamentos corrigem descontos indevidos
Ministro diz que R$ 4,5 milhões de aposentados já foram ressarcidos de desvios irregulares
Pagamentos corrigem descontos indevidos
Subprefeitura da Zona Norte oferece cursos gratuitos para capacitar ambulantes do Rio
Parceria com instituição de ensino promove aulas de marketing e de microempreendedor individual
Espaços da Juventude oferecem 3,5 mil vagas em cursos
Inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de abril
Governo libera crédito de R$ 330 milhões para subvenção ao GLP
Ação busca minimizar impactos do aumento dos preços em decorrência da guerra no Oriente Médio
Gasolina e alimentos pressionam, e prévia da inflação de abril sobe para 0,89%
Guerra contribuiu para aumento no preço dos combustíveis no mês
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8
Com adicionais, valor médio está em R$ 678,22