Comunicado da União Europeia foi enviado ao Ministério da Agricultura e PecuáriaPixabay

Mais artigos de O Dia
O Dia
A União Europeia (UE) publicou nesta terça-feira (12), uma lista dos países autorizados a exportarem carne em razão do não cumprimento das regras contra o uso de antibióticos na pecuária. O comunicado já foi enviado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
Segundo o bloco europeu, Brasil foi excluído por não fornecer garantias sobre a não utilização de antibióticos. A falta dessa informação vai de encontro às regras de controle de uso de antibióticos na pecuária adotada pela UE.
O documento expressa o bloqueio da importação brasileira para mamíferos como bovinos, equinos, aves, ovos, peixes, camarões, mel e envoltórios (armazenamento sustável).
O bloco comercial informou que o país poderá voltar a fazer parte da lista, caso atualize seus dados e comprove as garantias necessárias. Isso só poderá ser feito caso o Brasil exclua a composição dos antimicrobianos da composição dos produtos ou garanta que somente a carne exportada não os tenha.
Antibióticos proibidos 
- Avilamicina.
- Avoparcina;
- Cacitracina;
- Virginiamicina;
- Espiramicina;
- Tilosina.
A publicação da lista ocorre 12 dias após a assinatura de um acordo de livre comércio com os países do Mercosul. Outros integrantes do bloco — como a Argentina, Paraguai e Uruguai — permanecem com a autorização.
 