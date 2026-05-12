Comunicado da União Europeia foi enviado ao Ministério da Agricultura e Pecuária - Pixabay

Comunicado da União Europeia foi enviado ao Ministério da Agricultura e PecuáriaPixabay

Publicado 12/05/2026 14:56 | Atualizado 12/05/2026 16:41

A União Europeia (UE) publicou nesta terça-feira (12), uma lista dos países autorizados a exportarem carne em razão do não cumprimento das regras contra o uso de antibióticos na pecuária. O comunicado já foi enviado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo o bloco europeu, Brasil foi excluído por não fornecer garantias sobre a não utilização de antibióticos. A falta dessa informação vai de encontro às regras de controle de uso de antibióticos na pecuária adotada pela UE.

O documento expressa o bloqueio da importação brasileira para mamíferos como bovinos, equinos, aves, ovos, peixes, camarões, mel e envoltórios (armazenamento sustável).

O bloco comercial informou que o país poderá voltar a fazer parte da lista, caso atualize seus dados e comprove as garantias necessárias. Isso só poderá ser feito caso o Brasil exclua a composição dos antimicrobianos da composição dos produtos ou garanta que somente a carne exportada não os tenha.

Antibióticos proibidos

- Avilamicina.

- Avoparcina;

- Cacitracina;

- Virginiamicina;

- Espiramicina;

- Tilosina.