O prazo estimado para formalização das operações é de até 30 dias após a consulta do saldo disponível - Joédson Alves / Agência Brasil

O prazo estimado para formalização das operações é de até 30 dias após a consulta do saldo disponívelJoédson Alves / Agência Brasil

Publicado 25/05/2026 09:18 | Atualizado 25/05/2026 09:21





A expectativa do governo é movimentar até R$ 8,2 bilhões em recursos do Fundo por meio do programa, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).



Segundo o governo federal, a adesão será feita diretamente pelas instituições financeiras após autorização do trabalhador



O prazo estimado para formalização das operações é de até 30 dias após a consulta do saldo disponível.



O banco também está definindo os procedimentos operacionais para que as instituições financeiras comecem a oferecer a modalidade na renegociação de débitos.



Além da liberação do Benefício para o Novo Desenrola, o governo informou que mais de 10,5 milhões de trabalhadores receberão, em 26 de maio, valores residuais do saque-aniversário do fundo, liberados em várias rodadas desde o fim do ano passado.



O desbloqueio adicional estimado é de R$ 8,4 bilhões e beneficiará trabalhadores demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. Os depósitos serão feitos automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo do Fundo de Garantia.



Funcionamento



- O trabalhador poderá usar até 20% do saldo do Fundo ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor; Já disponível no aplicativo acesso ao saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) destinado à renegociação de dívidas no Novo Desenrola Brasil . A nova modalidade permitirá uso de até 20% do saldo do fundo ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor, para amortização ou quitação de débitos em atraso.A expectativa do governo é movimentar até R$ 8,2 bilhões em recursos do Fundo por meio do programa, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).Segundo o governo federal, a adesão será feita diretamente pelas instituições financeiras após autorização do trabalhador no aplicativo do FGTS . Depois da renegociação da dívida, a Caixa Econômica Federal (CEF) fará a transferência dos valores diretamente aos bancos responsáveis pelos contratos.O prazo estimado para formalização das operações é de até 30 dias após a consulta do saldo disponível.O banco também está definindo os procedimentos operacionais para que as instituições financeiras comecem a oferecer a modalidade na renegociação de débitos.Além da liberação do Benefício para o Novo Desenrola, o governo informou que mais de 10,5 milhões de trabalhadores receberão, em 26 de maio, valores residuais do saque-aniversário do fundo, liberados em várias rodadas desde o fim do ano passado.O desbloqueio adicional estimado é de R$ 8,4 bilhões e beneficiará trabalhadores demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. Os depósitos serão feitos automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo do Fundo de Garantia.- O trabalhador poderá usar até 20% do saldo do Fundo ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor;

- Será necessário autorizar, pelo aplicativo, o acesso das instituições financeiras aos valores disponíveis;

- O uso do FGTS ocorrerá somente após a renegociação da dívida dentro do programa;

- Não será necessário comparecer às agências da Caixa para concluir a operação;

- Poderão ser usados recursos de contas ativas e inativas do Benefício, com prioridade para contas inativas.

Adesão



- Trabalhadores com renda mensal até R$ 8.105;

- Dívidas elegíveis incluem cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC);

- O uso do FGTS suspenderá temporariamente novos saques anuais e antecipações do saque-aniversário até a recomposição do saldo.

Saque residual



- O crédito residual será pago em 26 de maio;

- Cerca de 10,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados;

- A medida atende trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos entre 2020 e 2025;

- Permanecerão bloqueados apenas valores vinculados a contratos de antecipação ainda ativos.

Saldo



- Antes de 25 de maio, parte do saldo poderá deixar de aparecer temporariamente no aplicativo do FGTS;

- Segundo o MTE, a alteração ocorrerá devido ao processamento interno necessário para liberação dos recursos;

- Após o processamento, os valores residuais do saque-aniversário serão depositados automaticamente nas contas cadastradas pelos trabalhadores.