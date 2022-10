Simone Tebet compareceu à zona eleitoral acompanhada da mãe, sua equipe e aliados, em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. - Reprodução / Record TV

Simone Tebet compareceu à zona eleitoral acompanhada da mãe, sua equipe e aliados, em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul.Reprodução / Record TV

Publicado 02/10/2022 11:57 | Atualizado 02/10/2022 12:26

Rio - A candidata a presidência da república pelo MDB, Simone Tebet, votou na manhã deste domingo (2), na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, localizada no bairro Jardim dos Estados, em Mato Grosso do Sul. Tebet chegou por volta das 9h à zona eleitoral, acompanhada da mãe, assessores e candidatos a cargos estaduais pelo MDB.



No local, a candidata participou de uma entrevista coletiva, falou sobre a polarização política do país e disse ter esperanças de ir ao segundo turno. "Lamentavelmente nós vimos a polarização ideológica contaminar a alma do povo brasileiro. A nossa candidatura propôs exatamente fazer o caminho do meio, ou seja, com equilíbrio, com moderação, com diálogo, trazer propostas e soluções reais para os problemas reais do Brasil", disse Tebet.

"O resultado das urnas só vai ser apurado na hora que o último eleitor depositar o seu voto, então também (tenho) aqui a minha esperança de estar no segundo turno", afirmou a candidata do MDB.



Depois de votar, Tebet embarcou para São Paulo, onde acompanhará o presidente do MDB, Baleia Rossi, durante a ida dele à zona eleitoral. Pela tarde a vice da chapa, Mara Gabrilli, votará na capital paulista, com a presença de Simone. Tebet irá acompanhar a apuração ao lado da família e aliados.



Simone Tebet nasceu em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e é filha do ex-governador do estado Ramez Tebet, que também foi senador e ministro da Integração Nacional. Mestre em direito do Estado, Tebet é professora universitária. Em 2014, candidatou-se ao Senado e foi eleita com 640.336 votos (52,6%), para o mandato até 2023.



De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Datafolha, no último sábado (1), Simone Tebet alcançou 6% das intenções de voto, ultrapassando Ciro Gomes, candidato do PDT. Já segundo outra pesquisa realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), antigo IBGE, a emedebista e Gomes estariam empatados com 5%.

*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci.