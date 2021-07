Rogério Ceni chegou com status de técnico promissor, após realizar belo trabalho com o Fortaleza. No entanto, estreou com derrota por 2x1 para o São Paulo, pelas quartas da Copa do Brasil. O time acabou sendo eliminado na competição e também na Libertadores, mas se sagrou campeão brasileiro e carioca novamente. Mesmo com esses títulos, o técnico acabou sendo demitido por não fazer o time jogar como esperado.