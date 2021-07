Criciúma e Fluminense abrem as oitavas de final da Copa do Brasil nessa terça-feira (27) às 19h15, no Estádio Heriberto Hülse. São 23 jogos entre os times, com 14 vitórias do Tricolor carioca, 5 empates e 4 vitórias do Tigre. O jogo da volta está marcado para o dia 31/07, no Maracanã.