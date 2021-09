Pelé recebe alta de UTI e vai para quarto - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Pelé recebe alta de UTI e vai para quartoFoto: Mauro Pimentel/AFP

Publicado 14/09/2021 15:53 | Atualizado 14/09/2021 16:00

Rio - Nesta terça-feira (14), o Hospital Albert Einstein, de São Paulo, informou que Pelé recebeu alta de UTI e vai para o quarto, após passar por uma cirurgia que retirou um tumor no cólon, uma parte do intestino.

O ex-jogador, de 80 anos, se hospitalizou no dia 30 de agosto, e segue sob cuidados médicos no hospital. No entanto, foi transferido para um quarto e a recuperação é boa.

Nota do hospital:

"O paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica, e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Permanecerá, a partir de agora, em recuperação no quarto."