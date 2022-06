Lucas Leiva - Divulgação / Lazio

Publicado 06/06/2022 21:12 | Atualizado 06/06/2022 21:13

Rio - Livre no mercado após deixar a Lazio, da Itália, Lucas Leiva revelou contato com o Grêmio. Em entrevista ao Canal do Duda Garbi, o meio-campista, de 35 anos, admitiu uma ligação do vice de futebol Denis Abraão. Além do clube gaúcho, o jogador também foi sondado por Botafogo e Atlético-MG, segundo o portal "GE".

"Eu vou ser sincero. O Grêmio teve uma chamada, conversei com o Denis Abrahão. Falamos uma vez e nada além disso. Só falei do que pensava. E nada mais. Não teve nada de oferta, nada. Foi uma conversa, tivemos uma conversa e ficou por ali. Foi basicamente isso que chegou para mim", afirmou Lucas Leiva.

"O Grêmio teve um início difícil, alguns jogos em casa perdeu pontos. Série B é isso aí, mas está tudo muito no início. O Grêmio tem um bom time, tem bons jogadores. Eu vejo assim, tem jovens com bastante potencial. Com a volta do Kannemann, contra o Vasco, Edilson, experiência, deram uma encorpada. Acho que pode fazer um bom campeonato. Obviamente precisa começar a somar pontos, a gente espera que consiga subir. Tem que subir. Não pode ficar ali onde está", completou.

Pela Lazio, Lucas Leiva disputou cinco temporadas, onde conquistou a Supercopa em 2017 e 2019, e a Copa da Itália na temporada 2018/2019.