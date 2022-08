Fifa anuncia última etapa da venda de ingressos para a Copa do Mundo no Catar - Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Publicado 11/08/2022 20:57 | Atualizado 11/08/2022 21:07

A Fifa oficializou nesta quinta-feira a antecipação do início da Copa do Mundo em um dia. Com a mudança, o Mundial do Catar vai começar em 20 de novembro, um domingo, e não mais no dia 21, como estava previsto anteriormente. A medida foi tomada para manter a tradição do jogo de estreia acontecer após a cerimônia de abertura do Mundial.

No cronograma anterior, Holanda e Senegal fariam o jogo de abertura da Copa do Mundo, às 7h de Brasília (13h no Catar). Em seguida, Inglaterra enfrentaria o Irã, e só depois, antes do terceiro jogo do dia, entre Catar e Equador, aconteceria a cerimônia de abertura. Agora, o jogo de estreia será realizado pela seleção anfitriã, às 13h de Brasília (19h no horário local), no Estádio Al Bayt, logo após a festa que marca o início da Copa do Mundo 2022.

A decisão foi tomada pelo Bureau do Conselho da Fifa, que é formado pelos presidentes das seis confederações continentais e o próprio presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino.

"É uma tradição de longa data marcar o início da Copa do Mundo com uma cerimônia de abertura antes da primeira partida como o time anfitrião ou o campeão vigente, o que tem valor do ponto de vista simbólico, cultural e comercial", comunicou a Fifa, antes do anúncio oficial.

Com o novo cronograma, a partida entre Holanda e Senegal, será disputado no dia 21 de novembro, às 13h (de Brasília), um horário mais acessível para o público europeu e africano, o que vai aumentar a audiência. A antecipação no início da Copa do Mundo não terá impacto na liberação dos jogadores para se apresentarem às suas seleções.