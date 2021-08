Enderson Moreira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - Em entrevista ao portal "GE", o técnico do Botafogo destaca o controle pela ansiedade do elenco em alcançar o G-4 da Série B. Além disso, ressalta a importância de se manter entre os quatros primeiros colocados para encaminhar o acesso à elite do futebol brasileiro.

"Tenho tentado tirar um pouquinho dessa ansiedade. Eu sei que todo mundo está nessa expectativa, é claro que a gente quer, mas o mais importante é a gente estar entre os quatro na reta final e terminar lá. Não adianta chegar agora e de repente perder força, perder energia e não conseguir se manter lá. A gente precisa, de todas as formas, se manter próximo ali e eu acho que isso a gente tem conquistado", disse Enderson Moreira.

"É importante demais a gente estar no bolo, eu sei que perto ali, em algum momento, a gente tem uma chance grande de poder entrar, pode ser na próxima rodada ou daqui a cinco", completou.

Além disso, Enderson Moreira foi questionado com a recuperação imediata do Botafogo desde o anúncio do novo treinador, com menos de um mês no comando do Glorioso. O técnico mudou a atitude do elenco com poucas mudanças na escalação.

"Tenho que enaltecer muito o trabalho do Chamusca. Muitas vezes você planta e dificilmente colhe, porque nesse período que você está plantando muita coisa vai ter frutos mais pra frente. Tem muita coisa que foi trabalhada e a gente utiliza. É um grupo muito bom no sentido de trabalho, de treino, eles se dedicam muito. Por mais que os resultados não estivessem acontecendo, o ambiente interno era um ambiente bom de trabalho, a gente foi muito bem recebido, acho que isso faz muita diferença", disse o técnico do Botafogo em entrevista ao "GE".



"Os jogadores nos abraçaram muito na questão das ideias, isso nos trouxe segurança de fazer algumas mudanças rápidas e que eles, de uma maneira até impressionante, já conseguiram colocar dentro de campo, o que foi fundamental para essa sequência de bons resultados", concluiu.