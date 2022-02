John Textor - Vitor_Silva

Publicado 27/02/2022 12:33 | Atualizado 27/02/2022 12:35

Em busca de reforços e com investimento de John Textor na compra de 90% da SAF, o Botafogo teria na mira o meio-campista Pedrinho, jogador do Shakhtar Donetsk, ex-Benfica e Corinthians. A informação foi dada pelo "Canal do Nicola".

O Alvinegro sinalizou interesse na contratação e fez contato com o empresário do jogador nas últimas 24 horas.

Pedrinho chegou recentemente no Shaktar, da Ucrânia. Contudo, com a invasão russa ao território ucraniano, ele pode sair do clube. Segundo o empresário, a negociação ainda não foi aberta porque o importante, agora, é tirar o atleta do país com sua família.