Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/05/2022 12:19 | Atualizado 18/05/2022 13:39

Rio - O Botafogo divulgou, na manhã desta quarta-feira (18), que vai aproveitar o período sem jogos no Nilton Santos para fazer a aplicação de grama de inverno no estádio. O clube tem a expectativa que o gramado esteja pronto para a próxima partida em casa, no dia 6 de junho, contra o Goiás, pela nona rodada do Brasileirão.

Conforme nota divulgada pelo Alvinegro, a grama de inverno é mais apropriada para os jogos nesta época do ano por ter menos necessidade de iluminação e suportar temperaturas mais baixas. Além disso, as condições do campo foram bastante criticadas pelo treinador Luis Castro em entrevista coletiva após a vitória sobre o Fortaleza, no último domingo (15). Ele afirmou ser 'impossível jogar em gramados como esse'.

Confira na íntegra a nota do Botafogo:

"O Botafogo está aproveitando que as suas duas próximas partidas do Campeonato Brasileiro serão fora de casa (América-MG, no dia 21/5; e Coritiba, 29/5) para investir na aplicação de grama de inverno no campo principal do Estádio Nilton Santos. O procedimento, que visa o melhor desempenho por estar adequado à estação do ano, vai até o dia 5 de junho. Para o jogo contra o Goiás, válido pela 9ª rodada da competição, o tratamento estará concluído.

A grama de inverno tem a capacidade de suportar melhor a diminuição de luminosidade e pelas temperaturas mais baixas nesta estação do ano. Também serão realizados outros procedimentos com o intuito de elevar o nível de qualidade do gramado e oferecer melhores condições para a equipe profissional."