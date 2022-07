Rafael está completamente recuperado após romper o tendão de Aquiles - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/07/2022 14:55 | Atualizado 31/07/2022 14:56

Rio - O Botafogo, que enfrenta dificuldades com muitos jogadores lesionados ou em transição, teve liberações no departamento médico. O lateral-direito Rafael, depois de quase sete meses, está completamente recuperado de lesão. O zagueiro Joel Carli e o meio-campista Del Piage também foram liberados nesta semana.

Rafael passou por um processo doloroso que o tirou de mais da metade do ano. O defensor rompeu o tendão de Aquiles no primeiro jogo da temporada, no fim de janeiro, e suportou uma longa recuperação. A expectativa é que, assim que a forma física estiver 100% recuperada, ele tome a posição da lateral direita em que Saravia e Daniel Borges se revezam e não vem passando confiança total.

Os três jogadores terão uma semana inteira de trabalho para estarem disponíveis para o treinador Luís Castro na 21ª rodada da Série A do Brasileirão contra o Ceará, no sábado, às 16h30, no Nilton Santos.

No entanto, o alívio do Botafogo não é tanto. Isso porque o lateral-direito Marçal sentiu desconforto na perna direita no início da derrota para o Botafogo, no último domingo, e deixou o campo para não agravar o problema. O jogador ainda não é tratado oficialmente como baixa, ou com necessidade de uma avaliação mais detalhada, mas passará por exames na reapresentação do elenco, agendada para esta segunda-feira.

Além disso, Breno, Kayque e Gustavo Sauer passam por tratamento após passarem por cirurgias no passado recente. Carlinhos, Victor Cuesta, Diego Gonçalves e Victor Sá fazem recondicionamento antes de retornar ao dia a dia com o elenco.