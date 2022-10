Torcida do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/10/2022 17:17 | Atualizado 07/10/2022 17:21

O Botafogo abriu a venda de ingressos para a partida contra o Internacional, que acontece às 18h do dia 16/10 (domingo), no Nilton Santos. Por ora, apenas os sócios-torcedores podem fazer o check-in.

Em nota, o clube informou que quem tem o plano "Glorioso" ou "Alvinegro" terá benefício exclusivo para o setor Tribuna de Honra. Na compra de um ingresso por R$100, os sócios adquirem o direito de comprar mais um pelo mesmo valor.

A venda para o público geral, cabe destacar, começará apenas no dia 13/10 (quinta-feira) pelo site www.botafogo.com.br/ingresso e nos postos físicos.

VEJA TODAS AS INFORMAÇÕES PARA ADQUIRIR O INGRESSO

SETORES EM FUNCIONAMENTO:



Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, Tribuna de Honra e Camarotes (Botafogo) / Sul (Internacional)



(Os setores Norte, Oeste Superior A e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)



VALORES DOS INGRESSOS:



SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)



Inteira R$60 / Meia R$30



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in

Plano Alvinegro – R$ 10,00

Plano Preto – R$ 20,00

Plano Branco – R$ 30,00

Cria e Cria+ - Grátis – Check in (Seguir o passo a passo localizado mais abaixo)



SETOR LESTE SUPERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)



Inteira R$40 / Meia R$20



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in

Plano Alvinegro – R$ 10,00

Plano Preto – R$ 15,00

Plano Branco – R$ 20,00

Cria e Cria+ - Grátis – Check in (Seguir o passo a passo localizado mais abaixo)



SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)



Inteira R$80 / Meia R$40



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in

Plano Alvinegro – R$ 12,00

Plano Preto – R$ 30,00

Plano Branco – R$ 40,00

Cria e Cria+ - Grátis – Check in (Seguir o passo a passo localizado mais abaixo)



TRIBUNA DE HONRA



Inteira R$320 / Meia R$200

Plano Glorioso: R$100 + 1 (Direito a comprar mais um ingresso por R$100)

Plano Alvinegro: R$100 + 1 (Direito a comprar mais um ingresso por R$100)

Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso. (Exceto bebidas alcoólicas)

PONTOS DE VENDA FÍSICA



Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)

- Quinta (13/10): 10h às 17h

- Sexta (14/10): 10h às 17h

- Sábado (15/10): 10h às 17h

- Domingo (16/10): 10h às 15h



Estádio Nilton Santos (Bilheterias Leste e Oeste)

- Domingo (16/10): 15h às 18h45



General Severiano

- Quinta (13/10): 10h às 17h

- Sexta (14/10): 10h às 17h

- Sábado (15/10): 10h às 17h



Loja Cariocas FC

(Via Park Shopping - Barra da Tijuca)

- Quinta (13/10): 12h às 19h

- Sexta (14/10): 12h às 19h

- Sábado (15/10): 12h às 19h



Loja Cariocas FC

(Carioca Shopping - Vila da Penha)

- Quinta (13/10): 12h às 19h

- Sexta (14/10): 12h às 19h

- Sábado (15/10): 12h às 19h



Loja Torcedor Carioca

(Rio Office & Mall - Jacarepaguá)

- Quinta (13/10): 12h às 19h

- Sexta (14/10): 12h às 19h

- Sábado (15/10): 12h às 19h

PASSO A PASSO DOS CHECK IN'S DOS PLANOS CAMISA 7 CRIA E CRIA+



1- Acesse o site da Voucher Seguro e logue na conta do Cria;



2 Selecione o novo evento nomeado Botafogo x Internacional [Cria e Cria+];



3- Escolha apenas UM INGRESSO. Caso haja a tentativa de realizar uma compra a mais, a mesma não será aprovada;



4- Após esta compra NÃO será gerado um QR CODE no App como de costume;



5- Você receberá um E-TICKET com informações adicionais para a concessão do benefício direto na catraca.