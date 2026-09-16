Na base da "trocação", o Botafogo venceu o Grêmio por 3 a 2, nesta quarta-feira (16), no Nilton Santos, em duelo adiado da 21ª rodada do Brasileirão. Com dois gols de Danilo e um de Montoro, o Glorioso levou a melhor sobre o time porto-alegrense, que diminuiu com Jovane Cabral e Gustavo Martins, e quebrou sequência de seis jogos sem vencer no campeonato. Novo técnico do clube, Tite assistiu à partida de camarote.
O resultado fez o Alvinegro saltar na tabela. Antes na 13ª posição, o clube carioca subiu para o 11º lugar e chegou aos 35 pontos, abrindo sete de distância para a zona de rebaixamento. Do outro lado, o Imortal se manteve em 16º, empatado em pontos com o 17º colocado Vasco. Agora, o Botafogo volta a campo neste sábado (19), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Mirassol fora de casa pelo Brasileirão.
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Botafogo e Grêmio vão às redes no começo
Os primeiros instantes da etapa inicial foram de puro "lá e cá". Antes dos 10 minutos de jogo, Montoro e Danilo mostraram as credenciais do Botafogo com finalizações de perigo, exigindo defesas de Weverton. Aos 16, foi a vez do Grêmio assustar com o cabo-verdiano Jovane Cabral, que recebeu passe na entrada da área e finalizou rente à trave.
Após momentos mais estudados, o Glorioso abriu o placar aos 29. Junior Santos recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Montoro, com corta-luz de Arthur Cabral, servir Danilo dentro da área. O volante balançou as redes com chute à meia-altura, no canto esquerdo, sem chances para Weverton.
O Grêmio respondeu de pronto, aos 35, com gol de falta. Perto da área pela esquerda, Jovane Cabral cobrou por cima da barreira e, com pequeno desvio, a bola morreu no ângulo do goleiro Gabriel Batista. Aos 46, Montoro ainda deixou Vitinho na cara do gol, com passe por cima, mas o lateral alvinegro furou e desperdiçou a chance.
Glorioso constrói vantagem, mas leva susto
O Botafogo voltou "com sangue nos olhos" para o segundo tempo e logo tomou a frente do marcador. Com 7 minutos de etapa final, Montoro recebeu cruzamento de Vitinho na segunda trave, agasalhou no peito e, sem ângulo, marcou com chute alto e forte. Este foi seu primeiro gol no Brasileirão em 2026.
Aos 34, o Alvinegro ampliou com outra bola na rede de Danilo. Após abrir o jogo com Vitinho pela direita, o volante correu para receber escorada de Montoro e, da entrada da área, finalizar forte e rasteiro, no contrapé de Weverton, que ainda tocou na bola antes de ela entrar.
Mas o Grêmio não se rendeu. Aos 43, Gustavo Martins aproveitou cruzamento de Tetê e diminuiu de cabeça. Cinco minutos depois, já nos acréscimos, Carlos Vinicius chegou a balançar as redes e empatar, mas o VAR anulou o tento por impedimento que gerou polêmica.
Botafogo 3 x 2 Grêmio
Brasileirão - 21ª rodada (atrasado)
Data e hora: 16/09/2026, às 19h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Gols: Danilo, aos 29' do 1ºT (1-0); Jovane Cabral, aos 35 do 1ºT (1-1); Montoro, aos 7' do 2ºT (2-1); Danilo, aos 33' do 2ºT (3-1); Gustavo Martins, aos 43' 2ºT (3-2) Cartões amarelos: Villasanti (GRE); Danilo (BOT) Cartões vermelhos: -
Árbitro: Edina Alves Batista (SP) Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
BOTAFOGO (Técnico: Rodrigo Bellão) Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves, Lucas Monzón (Justino) e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Montoro; Edenilson (Danilo Pereira), Júnior Santos (Marçal) e Arthur Cabral.
GRÊMIO (Técnico: Felipão) Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Caio Paulista; Noriega (Matheus Nascimento), Villasanti e Krovinovic (Braithwaite); Pavón (Tetê), Jovane Cabral (Enamorado) e Carlos Vinicius.
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