O Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0 no jogo do primeiro turno - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/10/2022 22:08 | Atualizado 22/10/2022 22:09

Neste domingo, Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã, às 16h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo e do Premiere.

Atualmente, o Tricolor ocupa o quinto lugar do Brasileirão, com 54 pontos. Já o Alvinegro aparece na 11ª posição, com 43 pontos conquistados.

Para o confronto, a única novidade no Flu deve ser a entrada de Nino no lugar de David Braz. O Alvinegro, por sua vez, tem duas baixas no setor de meio-campo, e Patrick de Paula e Gabriel Pires podem ganhar oportunidade. Além disso, Cuesta retorna após ser desfalques contra o Inter.

Um provável Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Nino e Calegari; André, Martinelli, Yago Felipe e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Germán Cano.

Um provável Botafogo tem: Gatito; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Patrick de Paula, Gabriel Pires (Del Piage) e Eduardo; Júnior Santos, Jeffinho (Victor Sá) e Tiquinho Soares.