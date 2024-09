Rodrigo Dunshee vice-presidente do Flamengo Foto Rafael Wallace RWB Fotos - Foto: Rafael Wallace / RWB Fotos

Publicado 03/09/2024 09:26 | Atualizado 03/09/2024 12:46

Em época de eleições, o Flamengo divide suas atenções ao que acontece dentro dos gramados nas disputas pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, com a corrida à presidência para o triênio 2025-2027.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, Rodrigo Dunshee e Maurício Gomes de Matos despontam como favoritos.Rodrigo Dunshee, ainda trabalhando na gestão, foi quem menos falou com a imprensa. No entanto, nesta segunda-feira (2), Dunshee deu entrevista a um podcast no YouTube e fez revelações interessantes sobre Marcos Braz e Gabigol.Atualmente, Gabigol está afastado dos jogos do Flamengo por conta de uma lesão sofrida no último dia 15. O atacante segue se tratando de um problema na posterior da coxa esquerda e só deve retornar aos gramados no jogo contra o Vasco dia 15 de setembro."Ele é muito importante para o Flamengo, fizemos uma proposta de um prazo menor, estamos esperando que ele avalie, ou faça uma nova proposta. Mas cinco anos é muito, a gente prestigia a proposta que a diretoria atual fez e torce para que ele aceite", disse o candidato.

Gabigol tem 24 jogos, 4 gols e 1 assistência pela equipe do técnico Tite nesta temporada.Apesar de Marcos Braz garantir publicamente que não ficará à frente do futebol do Flamengo, Rodrigo garantiu que Braz estará presente no conselho e participará das tomadas de decisões em sua gestão."Ele (Marcos Braz) deu uma contribuição muito importante. As pessoas têm que reconhecer a importância. Só que tudo na vida tem um ciclo, o Marcos disse que vai sair e eu já aceitei. O Marcos vai estar com a gente, mas num conselho", explicou o atual vice-presidente geral do clube.A cada pesquisa encomendada, a alternância na preferência dos eleitores do Flamengo parece cada dia mais acirrada e os candidatos terão que se desdobrar em ideias para conseguir suprir as expectativas de uma torcida que cobra por profissionalismo e títulos no seu principal departamento: o futebol.