Pedro pode ser negociado pelo Flamengo na próxima janela de transferênciasFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/06/2022 15:11 | Atualizado 14/06/2022 15:12

Rio - A diretoria do Flamengo está disposta a ouvir propostas para vender o atacante Pedro. De acordo com o portal "Goal", o jogador, que não teve muitas oportunidades como titular, perdeu o título de 'inegociável' e pode ser vendido na próxima janela de transferências.

Pedro não conseguiu se firmar como titular com nenhum treinador desde sua chegada no Flamengo em 2020. E, por isso, está sendo alvo de discussões internas no clube. Segundo o site, o Rubro-Negro questiona o investimento de 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 87 milhões, na cotação da época) feito pelo atleta. Além disso, outro fator que pode envolver a futura venda de Pedro é o foco na possível contratação do atacante de Everton Cebolinha , do Benfica.

O atacante também já analisou sua continuidade ou não no Flamengo. Durante entrevista após o jogo contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, em maio, Pedro se mostrou incomodado com a falta de oportunidades.

"Jogar poucos minutos não é o que eu quero, lógico, mas o Paulo tem conversado comigo para ditar o que devo fazer em campo, as instruções. O que devo fazer está no meu alcance: trabalhar, performar, dar o meu melhor no meu dia a dia. É o que venho fazendo, focando em mim, no meu trabalho", disse o jogador, que completou: "E no meio do ano a gente conversa, ver o que é melhor para nós todos".