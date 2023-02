Santos sentiu desconforto muscular e está fora do jogo contra o Boavista - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/02/2023 14:35 | Atualizado 01/02/2023 14:37

Rio - O Flamengo terá o desfalque do goleiro Santos na partida contra o Boavista, nesta quarta-feira, às 21h10, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Segundo o "GE", ele teve um desconforto muscular. Com isso, o treinador Vítor Pereira terá Matheus Cunha e Hugo Souza disponíveis para a posição.

Para essa partida, o técnico português optou por relacionar os principais jogadores do elenco. Esse será o último teste do Rubro-Negro antes de participar do Mundial de Clubes, no Marrocos. Mesmo assim, o time não deve atuar com força total.

Com isso, o Flamengo deverá ir a campo com: Matheus Cunha; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Erick Pulgar, Gerson (Vidal) e Matheus França; Marinho, Everton Cebolinha e Pedro.

Confira os relacionados do Flamengo:

Após o compromisso pelo Carioca, o Flamengo vira a chave para o Mundial de Clubes. O Rubro-Negro embarcará rumo ao Marrocos nesta quinta-feira. A estreia do clube carioca está marcada para o dia 7. O adversário vai sair do resultado das quartas de final.