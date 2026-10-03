Pedro marcou um dos gols da goleada do Brasil sobre a Índia - Rafael Ribeiro / CBF

Pedro marcou um dos gols da goleada do Brasil sobre a ÍndiaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/10/2026 17:14 | Atualizado 03/10/2026 18:36

Autor do segundo gol da goleada do Brasil sobre a Índia, por 4 a 0, em amistoso neste sábado (3) , Pedro fez um pedido por sequência de jogos com a Amarelinha. Apesar de já ter entrado em campo até na Copa do Mundo de 2022, esta foi a primeira titularidade do atacante do Flamengo pela Seleção, que ainda sofre para encontrar o camisa 9 ideal.

"Sentimento de alegria, ter meu primeiro jogo como titular aqui na seleção brasileira. Aproveitei o máximo, não só de hoje, mas de cada dia de treinamento aqui na seleção, que foi importante não só para mim, mas para todo o elenco", disse Pedro, na zona mista, após a vitória.

"E feliz pela vitória. Foi um jogo difícil, em um estádio e em um ambiente bem complicado, mas feliz pelo resultado e pelo gol. Espero poder ter sequência aqui na seleção e ter bastante gols", completou o centroavante do Flamengo.

Pedro marcou gol 'de centroavante'

A bola na rede de Pedro contra a Índia foi o típico gol "de centroavante". Depois de enganar o marcador com movimentação e receber lindo passe em profundidade de Estevão, o atacante do Flamengo precisou de apenas dois toques para marcar. O domínio em velocidade já deixou a bola na medida para ele finalizar forte, no canto cruzado, e impossibilitar a defesa do goleiro adversário.

Na comemoração, o centroavante repetiu a tradicional "reverência" e o gesto em libras que costuma realizar quando vai às redes pelo Rubro-Negro. Pedro havia marcado pela última vez no dia 20 de setembro, na vitória do Mais Querido sobre o RB Bragantino , quando quebrou um jejum de cinco partidas sem gols.

Seleção segue em busca de um camisa 9

A posição de centroavante tem sido um problema para a seleção brasileira praticamente desde a aposentadoria de Ronaldo Fenômeno. De lá para cá, muitos candidatos surgiram, mas nenhum atacante conseguiu tomar conta da posição.

Na Copa do Mundo deste ano, o técnico Carlo Ancelotti testou Igor Thiago e Matheus Cunha como titulares, porém, nenhum se firmou. Muito pedido pela torcida, Endrick recebeu alguns minutos vindo do banco, mas também não convenceu o italiano o suficiente para começar entre os 11 iniciais.

Este cenário pode representar para Pedro a chance de obter sequência de jogos pela Seleção neste novo ciclo e, quem sabe, se tornar o camisa 9 titular da Canarinho.

