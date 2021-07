Lateral-direito Igor Julião é o novo reforço do Vizela - Foto: Divulgação/Vizela

Publicado 26/07/2021 17:51 | Atualizado 26/07/2021 17:54

Rio - O lateral-direito Igor Julião foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Vizela, clube da primeira divisão portuguesa. O atleta foi revelado no Fluminense e acertou contrato de rescisão amigavelmente, que tinha previsão para encerrar no fim de 2021.

Em sua rede social, o clube português, recém-promovido na primeira divisão portuguesa, anunciou a contratação do lateral-direito de 26 anos.

Vice-campeão da segunda divisão da Liga Portuguesa, o Vizela subiu para a elite após 36 anos de espera. O técnico Álvaro Pacheco, renovou até junho de 2023 e sugeriu o nome de Igor Julião, entre os reforços que pediu para o clube português.