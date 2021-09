Marcos Paulo atua pelo Famalicão, de Portugal - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 10/09/2021 15:33 | Atualizado 10/09/2021 15:39

Rio - Por cerca de 480 mil euros (cerca de R$ 2.998.512,00 na cotação atual), o Fluminense recebeu pelo período de treinamento do ex-atacante Marcos Paulo, antes de seguir para a Espanha e se apresentar ao Atlético de Madrid. Isso tudo foi possível devido ao mecanismo da Fifa chamado de "training compensation". A informação é do portal "GE".

Antes do término de contrato, o atleta seguiu treinando separado do grupo do Tricolor, no CT Carlos José Castilho. No entanto, o jogador não será utilizado pelo clube espanhol e, diante disso, foi emprestado ao Famalicão, de Portugal.

Por outro lado, o valor não será fixo, devido ao cálculo ser complexo diante dos trâmites que foram orquestrados. Desta forma, a quantia é baseada, de acordo com o clube, e equivale aos custos que teria de ser investido, além de educação e treinamento, quando o atleta é formado nas categorias de base do clube.