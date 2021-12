Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Publicado 06/12/2021 17:40 | Atualizado 06/12/2021 17:44

Rio - O Fluminense emprestou o atacante Samuel Granada, de 21 anos, revelado nas categorias de base do clube carioca, para o Nova Iguaçu. O atleta foi anunciado nesta segunda-feira e terá vínculo por três meses para disputar o Campeonato Carioca. A informação é do portal "NETFLU".

Neste ano, o atleta disputou o Brasileirão da Série B pelo Vitória, que foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Com contrato longo com o Fluminense, o vínculo do jogador encerra em 2025.

Integrado ao elenco profissional em 2020, Samuel Granada é um dos atletas do Fluminense com a maior multa rescisória. O valor fica em torno de R$ 330 milhões, que teve o seu contrato prolongado de 2022 para até o fim de 2025.