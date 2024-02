Jan Lucumi é o sétimo reforço do Fluminense para a temporada - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/02/2024 16:52 | Atualizado 02/02/2024 17:00

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (2) a contratação do ponta colombiano Jan Lucumi, ex-Boca Juniors de Cali. O jogador de 19 anos chega ao Tricolor por empréstimo válido até o final de 2024, com uma opção de compra no final do vínculo.

"É uma felicidade imensa poder representar o clube campeão da América. É algo para que eu vinha trabalhando e espero aproveitar muito. Sempre acompanhei o futebol brasileiro e era um sonho vir para cá', comemorou Lucumi.

O Fluminense desembolsou 100 mil dólares (R$ 496 mil na cotação atual) pelo empréstimo de Lucumi, que chega após se destacar no Boca Juniors de Cali. Ele é tratado como uma aposta pelo Tricolor, assim como Jhon Arias também foi e deu grandes frutos para a equipe.

Jan Lucumi é considerado uma das grandes joias do futebol colombiano. Irmão do zagueiro Jhon Lucumi, do Bologna, da Itália, ele fez sua estreia como jogador profissional aos 16 anos e acumula passagens pelas seleções de base da Colômbia. Pelo Boca Juniors de Cali, o ponta fez seis gols em 33 partidas.

Lucumi é o sétimo reforço do Fluminense para a temporada. Além do colombiano, o Fluminense também anunciou as contratações do goleiro Felipe Alves, do zagueiro Antônio Carlos, do volante Gabriel Pires, dos meias Renato Augusto e David Terans e do atacante Douglas Costa.