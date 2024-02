Marquinhos e John Kennedy são novidades na lista de relacionados do Fluminense para o jogo contra o Madureira - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/02/2024 10:17 | Atualizado 17/02/2024 10:20

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Madureira, que acontece neste sábado (17), às 16h, no Maracanã, e é válido pela nona rodada da Taça Guanabara. Com poucos titulares na relação, se destacam os retornos de John Kennedy e Alexsander.

Os dois jogadores defenderam a seleção brasileiro na disputa do Pré-Olímpico, que aconteceu entre janeiro e fevereiro e o Brasil acabou não conseguindo a vaga para as próximas Olimpíadas, que acontecerá em Paris, neste ano. De volta ao Fluminense, John Kennedy e Alexsander devem iniciar como titulares contra o Madureira.

Além deles, destaca-se também a primeira vez em que Marquinhos será relacionado para uma partida pelo Fluminense. Ele, que foi anunciado como novo reforço do Tricolor na última quinta-feira (15), foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no dia seguinte e já está apto para fazer sua estreia pelo clube. O colombiano Jan Lucumí é outro jogador que pode fazer sua primeira partida pelo time.

Outro jogador que retorna ao Fluminense é o volante Gabriel Pires. Ele ficou ausente nas últimas partidas pelo Tricolor por conta de uma lesão muscular, mas está apto para retornar aos gramados.

O Fluminense, entretanto, contará com alguns desfalques para a partida. O treinador Fernando Diniz e o zagueiro Thiago Santos estão suspensos após serem expulsos contra o Vasco, o zagueiro Marlon está com uma gastroenterite, o lateral-direito Samuel Xavier está em processo de transição para os trabalhos em grupo e o atacante Yony González sofreu uma pancada no joelho durante um treino do Tricolor.