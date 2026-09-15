Pedro Emanuel em entrevista coletiva - Reprodução / Vasco TV

Pedro Emanuel em entrevista coletivaReprodução / Vasco TV

Publicado 15/09/2026 23:13 | Atualizado 15/09/2026 23:17

Vale lembrar que a Conmebol deve barrar o Cruz-Maltino de disputar a próxima fase em São Januário , pois o estádio não tem a capacidade mínima exigida. O regulamento demanda ao menos 30 mil lugares, número que supera os 21 mil oferecidos pelo palco. Assim, é possível que a equipe mande a semifinal, que é a primeira continental dos últimos 15 anos, no Maracanã.

"Vou tentar ser o mais sincero possível. Se me perguntassem onde quero jogar a semifinal, diria São Januário. É importante para nós. Não ganhamos nada em uma competição, mas estamos próximos de atingir algo que pode ser marcante. Acho que nossa torcida merecia ter isso no nosso estádio. Não sendo possível, seguimos com a opção do Maracanã. Mais do que isso não posso responder, porque acho que ainda está bem presente a opção B. Não vou para a opção C se quero a B", declarou, após triunfo sobre o Santa Fe.

"Não vamos discutir aquilo que nesse momento não faz sentido para mim. Outras questões terão que ser feitas com a diretoria para ver as possibilidades. Neste momento queria São Januário. Não pode pela lotação, muito bem, é o Maracanã. Temos direito a isso, é nossa segunda casa, nossos torcedores se sentem bem lá, estamos identificados. Então é ali que vamos lutar para jogar", completou.

Reconhecimento da torcida

Antes e depois do apito final, a torcida do Vasco cantou o nome de atletas que se destacaram no jogo, como o recém-chegado Sosa e o criticado Saldivia. Para Pedro Emanuel, o reconhecimento das arquibancadas foi motivo de um "enorme orgulho". O técnico destacou a dificuldade do jogo desta terça (15), o empenho dos atletas e o retorno do clube a uma semifinal continental após 15 anos.

"Estou um pouco cansado, sabia que o jogo seria assim. Isso exige muito de nós, não só fisicamente, mas mentalmente. A importância de uma conquista dessa dimensão para uma passagem a uma semifinal de copa internacional depois de 15 anos. É sempre um enorme orgulho e uma satisfação. É o sentimento que eu tenho pela relação que está crescendo cada dia mais entre a equipe e a nossa torcida, o espírito que temos em campo, a forma como terminamos os jogos", relatou o treinador.



Agenda

Agora o Vasco precisará voltar as atenções ao Brasileiro. A equipe retorna ao gramado de São Januário neste sábado (19), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Coritiba, pela 28ª rodada. Na 17ª posição, primeira dentro da zona do rebaixamento, o clube carioca encara o 8º colocado.