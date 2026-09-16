Robert Renan após vitória por 2 a 1 de virada contra o Grêmio pelo Campeonato BrasileiroMatheus Lima/Vasco
Torcedores do Vasco celebram vinda em definitivo de Robert Renan
Zagueiro, de apenas 22 anos é muito respeitado por seus companheiros e recebe carinho dos torcedores cruz-maltinos constantemente
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Zagueiro, de apenas 22 anos é muito respeitado por seus companheiros e recebe carinho dos torcedores cruz-maltinos constantemente
Vasco irá exercer opção de compra por Robert Renan
Zagueiro, de 22 anos, que pertence ao Zenit, da Rússia, vai ser comprado por algo em torno de R$ 48 milhões até novembro
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