Robert Renan após vitória por 2 a 1 de virada contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro - Matheus Lima/Vasco

Robert Renan após vitória por 2 a 1 de virada contra o Grêmio pelo Campeonato BrasileiroMatheus Lima/Vasco

Publicado 16/09/2026 20:33 | Atualizado 16/09/2026 20:34

A opção de compra do jogador gira em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões), e o Cruz-Maltino sinalizou que vai contratar o atleta em definitivo ao fim de seu contrato de empréstimo.

Mesmo com 22 anos e apenas pouco mais de um ano atuando com a camisa do Vasco, Robert Renan já ganhou o carinho dos torcedores vascaínos.

"Posso falar a verdade? Faz tempo que o Vasco não gasta dinheiro para comprar um jogador tão bem, Robert Renan vale cada centavo pago. Esse é um daqueles que logo de cara a gente sabe que vai entrar para a história", disse um usuário da rede social "X" sobre o zagueiro.

Em concordância, um companheiro de arquibancada exaltou a maturidade dele, por ser relativamente novo para um zagueiro: "Sinceramente, eu sempre me esqueço que ele tem 22 anos, como é que pode um defensor tão jovem tentar sustentar nas costas um sistema defensivo tão frágil quanto o do Vasco durante todo esse tempo que ele ta aqui? Baita acerto da diretoria", elogiou de forma categórica o jogador.

Enquanto outro torcedores foram além: "Ainda bem que vai comprar, já digo isso faz tempo, mesmo com pouco tempo de Vasco, ele já está entre os cinco melhores defensores que eu vi nesse século vestindo a nossa camisa", disse o internauta, colocando o atleta entre os melhores dos últimos 25 anos da equipe.

Em resposta, um usuário vascaíno rebateu: "É de fato é um acerto da diretoria, mas vamos com calma, o moleque é novo e cheio de pontencial, mas por enquanto é apenas um zagueiro honesto que está sujeito a falhas bobas. A nossa torcida tem esse mau de sempre depositar uma resposabilidade muito grande em cima dos nossos garotos, e no fim acaba com o desenvolvimento deles, enfim...", afirmando que as grandes expectativas dos torcedores costumam pôr papéis muito importantes na responsabilidade de garotos.

Próximo jogo do Vasco

O Vasco volta a campo no próximo sábado (19), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Coritiba, fora de casa, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de João Vitor Cravo