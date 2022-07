O ator é sósia de Keanu Reeves - Rede Social

Publicado 01/07/2022 16:36 | Atualizado 01/07/2022 16:54

Rio- O Tribunal de Justiça do Rio condenou o Facebook a reativar a conta do sósia brasileiro do ator Keanu Reeves, Marcos Jeeves, dentro prazo de cinco dias e a pagar uma indenização, por danos morais, de R$ 5 mil. A decisão ocorreu na última quarta-feira (29).



Além disso, caso o prazo não seja cumprido a rede social deverá pagar multa de R$ 200 por dia. No Instagram, o advogado do ator, Felipe Camargo, comemorou a vitória na justiça e informou que eles devem recorrer para solicitar um valor ainda maior de indenização.



“Feliz demais com essa vitória para meu amigo e cliente Keanu Reeves brasileiro”, comentou.



O advogado disse ainda que a vitória ocorreu porque o Facebook não conseguiu comprovar quais foram as regras da rede social que foram violadas pelo ator.



Marcos Jeeves também comemorou a decisão e repostou uma série de stories sobre o assunto agradecendo ao advogado.



Já o Tribunal de Justiça do Rio, informou que a sentença leva em consideração que a página era usada por Marcos para fins profissionais e que o perfil foi excluído sem uma notificação prévia.



“De certo que os fatos narrados, associado às tentativas extrajudiciais de solução do litígio, causam ansiedade e sofrimento à parte, além de prejudicar a divulgação profissional da parte autora”, finaliza.