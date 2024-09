MC Mirella parabeniza Dynho Alves e faz declaração - Reprodução / Instagram

Publicado 04/09/2024 22:14 | Atualizado 04/09/2024 22:20

Rio - MC Mirella, de 26 anos, fez uma declaração para parabenizar o marido, Dynho Alves, que completou 29 anos nesta quarta-feira (4). A cantora publicou, no Instagram, um vídeo em que o casal aparece de forma romântica. Na dedicatória, ela comentou sobre eles terem dado uma nova chance ao relacionamento. Os artistas ficaram afastados por um tempo por conta de uma traição do aniversariante quando participou de "A Fazenda", da Record

"Amor, feliz aniversário, que Deus te abençoe imensamente todos os dias e continue te proporcionando coisas incríveis. São 7 anos juntos, e esse ano o mais especial com nossa princesinha Serena, muita saúde, paz, alegria, felicidade, prosperidade e amor! Claro, também muito discernimento na sua vida em todos os âmbitos", começou a funkeira na legenda.

E seguiu celebrando a filha que têm juntos, Serena, de oito meses: "Óbvio queríamos ser perfeitos como todo casal quer ser, mas infelizmente não somos, já erramos, já falhamos, mas a vontade de querer acertar e fazer dar certo foi nossa melhor escolha quando decidimos nos dar uma nova chance e isso foi incrível porque junto veio nossa princesa tão esperada e tão amada Serena. Que trouxe serenidade e um novo sentido não só pra nossa vida como casal, mas também pessoal".

A artista também contou sobre o presente que escolheu para o companheiro. "O sentido da vida está nas pequenas coisas e é isso que quis trazer e passar para você nessa viagem, conectados com a natureza, em paz, com nossa pequena e curtindo momentos incríveis. Em um lugar que será inesquecível pra todos nós, tenho certeza. Memorável. Eu te amo e aproveite tudo! Com carinho, Mirella", finalizou.

Dynho respondeu, com carinho, nos comentários. "Só agradecer primeiramente a Deus pela vida, pela família construída, por ter uma mulher maravilhosa, uma mãe incrível, uma filha linda, cheia de saúde. Obrigado por proporcionar momentos incríveis para nossa família. Eu te amo", declarou.

Mas nem todos viram a mensagem apaixonada de Mirella com bons olhos. Enquanto uma fã do casal disse "não sei quem é mais sortudo", outra confrontou: "Ele é sortudo. Já ela, coitada, perdoou tantos chifres. Como um homem trai uma mulher dessas, Brasil?".