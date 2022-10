Dilma Rousseff votou em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (2). - Reprodução / Portal BHAZ

Publicado 02/10/2022 10:01 | Atualizado 02/10/2022 12:39

Rio - A ex-presidente Dilma Rousseff votou na manhã deste domingo (2), no Colégio Santa Marcelina, localizado no bairro São Luiz, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ela estava acompanhada de candidatos e apoiadores do PT.

Vestindo roupas vermelhas, cor do seu partido, Dilma usou um adesivo em apoio ao ex-presidente e candidato líder nas pesquisas Luíz Inácio Lula da Silva (PT). Após votar na capital mineira, Dilma embarcou para São Paulo, onde vai acompanhar a votação com Lula e outros membros do PT.



Apesar de morar atualmente com a família, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Dilma manteve seu domicílio eleitoral na Pampulha, região onde a mãe da ex-presidente morava.



Dilma Rousseff, de 74 anos, nasceu em Belo Horizonte e é formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Começou sua carreira política em 1964 em movimentos estudantis, na luta contra a ditadura militar. Filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), ela foi a 36a presidente do Brasil, exercendo o cargo de 2011 até seu afastamento, em 2016, devido a um processo de impeachment.

*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci