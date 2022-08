Tutores levaram seus animais para vacinar na clínia da Família, São Conrado; de camisa branca, o secretário Municipal de Saúde Rodrigo Prado - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 27/08/2022 12:33 | Atualizado 27/08/2022 13:13



Rio - A Prefeitura do Rio deu início neste sábado (27) à campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos, promovida pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio). A campanha vai até o mês de novembro e acontecerá de forma escalonada, em cinco sábados. Os mais de 135 postos em bairros da Zona Norte, Sul e Centro ficaram cheios, com tutores levando seus animais, a partir de três meses e adultos saudáveis, para serem imunizados.

Lahis Ramos, de 21 anos, é estudante de administração e não perdeu tempo para vacinar seus cachorros. Acompanhada da família, levou a Belinha, o Dandi e o Pirata ao ponto de imunização montado em frente à Clínica da Família Rinaldo De Lamare, em São Conrado, na Zona Sul. "A importância de estar vacinado é para estar protegido e não contrair doenças", explicou a mãe de Lahis, Thais Maria Ramos, 41. Para Thais, não há dúvidas de que a vacinação é um ato de amor para os pets.



A gatinha Linda, do porteiro Antônio Carlos Lourenço, 51, também foi levada para tomar a vacina. "É importante levá-la para não transmitir doenças", contou o Antônio Carlos, que é porteiro. Há mais ou menos três anos na família, a gatinha Linda nunca deixou de receber a vacina. Seu tutor disse que fica feliz em vê-la protegida.



"Levei para protegê-los e para não ter ameaça de contrair raiva, e nem transmiti-la para outros animais", afirmou Antônio Manoel do Nascimento, de 55 anos, que acredita na importância da vacinação. Com ele, foi uma turma se imunizar contra a doença: os cachorrinhos Lolla e Téo, e as gatas Gabi, Jujuba e Paolinha.

O movimento também foi intenso no ponto de vacinação montado na Praça Comandante Xavier de Brito, mais conhecida como Praça dos Cavalinhos, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, acompanhou a primeira fase da campanha, em São Conrado. "Nosso objetivo é ampliar a cobertura vacinal contra a raiva no município para manter o controle da doença. Não deixe de levar o seu animal!", convocou o secretário, lembrando que: "vacinar é proteger!”



A presidente da IVISA-Rio, Aline Borges, também fez um apelo para que os tutores levem seus pets. "Não deixe de vacinar o seu animal. A raiva é uma doença que não tem cura e a vacina é a melhor prevenção", alertou a presidente.

Transmitida por meio de mordida ou lambida de animal doente, a raiva tem como principal transmissor o morcego hematófago, que se alimenta do sangue desses animais. Nos cães e gatos a doença pode se manifestar de duas formas: furiosa, em que animal apresenta angústia, inquietação, excitação e agressividade; ou paralítica, sem manifestação de agressividade, apresentando sinais de paralisia que evoluem para a morte.



A vacina contra raiva é fundamental para a saúde dos animais e deve ser administrada anualmente, sendo a principal forma de prevenção e controle da doença, que não é notificada em cães e gatos no Município do Rio desde 1995 (27 anos) e, em humanos, desde 1986 (36 anos).



Confira os bairros que foram contemplados nesse primeiro grupo



Alto da Boa Vista, Andaraí, Bairro de Fátima, Bancários, Benfica, Botafogo, Cacuia, Caju, Catete, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Cidade Universitária, Cocotá, Copacabana, Cosme Velho, Estácio, Flamengo, Freguesia, Galeão, Gamboa, Gávea, Glória, Grajaú, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Lagoa, Laranjeiras, Largo do Machado, Leblon, Leme, Mangueira, Moneró, Pitangueiras, Praça da Bandeira, Praia da Bandeira, Ribeira, Rio Comprido, Rocinha, Santa Teresa, Santo Cristo, São Conrado, São Cristóvão, Tauá, Tijuca, Urca, Vasco da Gama, Vidigal, Vila Isabel e Zumbi.



Datas e bairros das próximas etapas da campanha



17/09 - 2º grupo

Zona Norte: Abolição, Água Santa, Bento Ribeiro, Bonsucesso, Brás de Pina, Cachambi, Campinho, Cascadura, Cavalcanti, Colégio, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Cordovil, Del Castilho, Encantado, Engenheiro Leal, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Higienópolis, Honório Gurgel, Inhaúma, Irajá, Jacarezinho, Jardim América, Lins de Vasconcelos, Madureira, Manguinhos, Olaria, Marechal Hermes, Méier, Oswaldo Cruz, Parada de Lucas, Penha Circular, Penha, Piedade, Pilares, Pilares, Quintino, Ramos, Riachuelo, Rocha Miranda, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Tomás Coelho, Turiaçu, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vigário Geral, Vila da Penha, Vila Kosmos, Vista Alegre





08/10 - 3º grupo

Zona Norte: Acari, Anchieta, Coelho Neto, Costa Barros, Guadalupe, Parque Anchieta, Pavuna, Ricardo de Albuquerque • Zona Oeste: Anil, Barra da Tijuca, Barros Filho, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Praça Seca, Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena, Vila Valqueire





22/10 - 4º grupo

Zona Oeste: Bangu, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Vila Kennedy, Vila Militar





05/11 - 5º grupo

Zona Oeste: Barra de Guaratiba, Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz, Sepetiba