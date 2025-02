Ivete no BBB24 - Reprodução/Globo

Ivete no BBB24Reprodução/Globo

Publicado 02/02/2025 07:58 | Atualizado 02/02/2025 08:32

Rio - Teve folia no BBB 25! A Festa deste sábado (1º) foi com Ivete Sangalo, a cantora entrou no reality entregando toda a sua 'Energia de Gostosa', em cima de uma moto. Ela logo avisa que chegou "a gostosa do Brasil". Os brothers e sisters comemoram muito e até soltam confetes.

fotogaleria

Ivete Sangalo no BBB!



Vale lembrar que essa foi a primeira vez de Ivete Sangalo no Big Brother Brasil. Longe disso! Lembrando das duas passagens mais recentes: no BBB 24, a artista fez questão de conhecer a casa e ainda tirou selfie com os participantes.

fotogaleria

No BBB 23, Veveta desceu do palco e se jogou com os brothers.