Macaé

PM liberta família feita refém e mantida em cárcere privado por cerca de 20 criminosos na Praia do Farol, em Macaé

Uma das vítimas do sequestro, possui anotação criminal por tráfico de drogas e homicídio, tendo envolvimento no tráfico de drogas da Comunidade do Lagomar

Publicado 23/08/2021 18:37 | Atualizado há 2 horas