De acordo com a PM, a equipe policial foi atacada pelos traficantes, com tiros, no local conhecido como "Rodo" e revidaram - Reprodução Facebook

Publicado 06/09/2021 19:58 | Atualizado 06/09/2021 22:12

Macaé - A manhã desta segunda-feira (6), foi de confronto entre a Polícia Militar (PM) e traficantes da Malvinas, em Macaé. Após trocas de tiros, um homem foi morto e outros dois baleados. Uma mensagem de que, supostamente, a vítima era inocente circulou nas redes sociais. Como forma de retaliação, indivíduos atearam fogo em pneus e bloquearam a passagem de uma das entradas da comunidade. Veja o vídeo:

Uma mensagem dizendo que uma criança de 5 anos teria sido baleada durante o tiroteio, também circulou pelos grupos de WhatsApp. Segundo informações de moradores, a empresa de transporte público SIT parou a circulação dos ônibus na Linha Azul e no bairro Aroeira, até normalizar a situação. Amanda Monteiro, moradora do bairro Virgem Santa, não conseguiu pegar condução para ir trabalhar. "Ônibus parados e uber sem aceitar corridas", contou.

De acordo com a PM, a equipe policial foi atacada pelos traficantes, com tiros, no local conhecido como "Rodo" e revidaram. Ao prosseguirem, um homem de 33 anos, com anotações do tráfico de drogas, estava caído ao chão. Junto dele, uma pistola Glock, 9mm, entorpecentes e um rádio transmissor. Em uma nova progressão, avistaram outro homem caído no chão, que portava uma pistola Taurus, 380 e um rádio transmissor.



O 32º Batalhão de Polícia Militar divulgou a lista de drogas e armas apreendidas na ação, sendo: 2 Rádios Boafeng na frequência do tráfico; 2 Baterias boafeng; um Carregador de rádio; R$ 28,00 em espécie; 8 Papelotes de maconha; 95 Sacoles verdes de cocaína; 9 Sacoles amarelo de cocaína; 94 Buchas de maconha; 90 Sacoles de capa preta; 4 Munições de 9mm intacta; 10 Munições de 380 intactas; um Pistola Glock G17, calibre 9mm; e uma Pistola Taurus PT 938, calibre 380.

Em nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, "os dois indivíduos localizados feridos, foram socorridos para o Hospital Público Municipal Dr. Fernando Pereira da Silva (HPM), onde um deles veio a óbito e o outro seguiu para o centro cirúrgico. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirada de pneus que foram colocados na via e incendiados".



Outros bandidos fugiram em direção do valão. A Polícia informou que o policiamento segue reforçado no local. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP).