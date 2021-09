A tecnologia já avançou a favor da saúde, a Laserterapia promove efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, cicatrizantes e antiedematosos - Arquivo Pessoal

A tecnologia já avançou a favor da saúde, a Laserterapia promove efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, cicatrizantes e antiedematososArquivo Pessoal

Publicado 12/09/2021 11:39 | Atualizado 12/09/2021 11:50

Macaé - A evolução constante dos conhecimentos em saúde e o aprimoramento dos recursos tecnológicos, aliados ao tratamento humanizado, tornam possível que feridas crônicas que normalmente demoram anos para serem curadas, cicatrizem e pacientes avancem no tratamento e cura. A laserterapia chegou em Macaé e está transformando a vida de muitas pessoas como é o caso da Silva, que precisava voltar a ter alegria em amamentar seu filho.

Além de comprometer a qualidade de vida da pessoa, pela dor, dificuldades de locomoção, processo infeccioso crônico, odores e uso de medicamentos prolongados, os machucados, como: pés diabéticos, lesão por pressão em idosos, úlceras vasculares, feridas operatórias e queimaduras, podem levar a hospitalizações devido a complicações.



Práticas conhecidas e desenvolvidas para finalidades estéticas, agora são empregadas para tratamento ou controle de doenças com características distintas. Esse é o caso da laserterapia, sendo menos invasiva e oferecendo um maior conforto ao paciente.



A terapia com laser é um importante aliado no processo de cicatrização de lesões e de processos inflamatórios, além da melhor cicatrização, evita uma série de amputações e dores que uma ferida pode provocar.



A enfermagem desenvolve um papel importante na assistência ao paciente portador de feridas agudas ou crônicas, em especial o enfermeiro, portanto é fundamental a habilitação para aplicar novas terapias e tecnologias em curativos e, assim, conquistar melhorias na qualidade de vida das pessoas com a integridade da pele prejudicada. De acordo com André Lopes, enfermeiro dermatológico, diretor da Clínica In Laser, em Macaé, a laserterapia promove efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, cicatrizantes e antiedematosos:



"A laserterapia de baixa intensidade para tratar feridas é uma técnica segura e eficaz, no tratamento complementar avançado de feridas de diversas etiologias como a venosa, arterial, diabética, queimaduras, cirúrgicas, deiscências, traumáticas, dentre outras.



“O tratamento envolve a utilização do laser, mas também todo os demais cuidados com a lesão, como limpeza correta da ferida, debridamento (que é a retirada do tecido morto/desvitalizado), utilização de produtos e coberturas (que são as pomadas e afins), além de toda a orientação ao paciente e suporte durante o tratamento, como realização dos curativos em casa de forma correta, mudança no estilo de vida, boa alimentação, controle da diabetes e hipertensão“, ressaltou o enfermeiro capacitado em fotobiomodulação (LASERs E LEDs terapêuticos) e mestre em terapia intensiva, com ênfase em tratamento de feridas.



Feridas que surgem durante a amamentação também podem ser tratadas com laser. Estudos apontam que 58% das mulheres amamentando relatam lesões nos mamilos, fissuras, sangramentos, mamilos rachados, etc. Foi o caso da paciente Silva, que voltou a ter prazer em amamentar seu filho após o tratamento com o laser. “Foram meses de dor, hoje, sinto prazer em amamentar meu filho”, finalizou.