Das 143 motos fiscalizadas, 13 foram retidas por irregularidades e os condutores, autuados - Reprodução Vídeo 11º BPM

Das 143 motos fiscalizadas, 13 foram retidas por irregularidades e os condutores, autuadosReprodução Vídeo 11º BPM

Publicado 26/09/2026 14:39

A operação de fiscalização de motocicletas realizada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar já abordou mais de 200 veículos em municípios da Região Serrana. Iniciada há pouco mais de três meses, a ação resultou na retenção de 51 motos para regularização, até o momento.

Segundo a Polícia Militar, as abordagens verificam as possíveis irregularidades e situações criminosas. Durante as fiscalizações, os agentes também procuram armas, drogas e outros materiais ilícitos transportados pelos ocupantes.

Um dos focos é a circulação de motocicletas com alterações no sistema de escapamento. A modificação pode aumentar o nível de ruído e levar a autuações por poluição sonora e perturbação do sossego.



143 motocicletas abordadas em Cordeiro, Cantagalo e Macuco

Na operação realizada na área da 3ª Companhia, responsável pelo policiamento de Macuco, Cordeiro, e Cantagalo, foram abordadas 143 motocicletas desde o início da operação. Ao todo, 38 veículos foram retidos para regularização.

Mais de 60 motos fiscalizadas em Trajano de Moraes e Sta Maria Madalena

A ação também aconteceu na área da 4ª Companhia, responsável pelo policiamento de Trajano de Moraes e Santa Maria Madalena, onde mais de 60 motocicletas foram fiscalizadas desde o início da operação. Deste total, 13 foram retidas para regularização.

Os condutores dos veículos retidos foram autuados por crime ambiental de poluição sonora e contravenção penal de perturbação do sossego. Segundo a corporação, a ação contribuiu para reduzir quase totalmente a circulação de motocicletas com escapamentos alterados na região.

Além dos equipamentos e das condições dos veículos, os policiais verificam a situação dos ocupantes durante as abordagens.

Poluição sonora pode gerar responsabilização

A poluição sonora pode resultar em responsabilização quando o ruído ultrapassa limites previstos nas normas e causa ou pode causar danos. O artigo 54 da Lei Federal nº 9.605/1998, a Lei de Crimes Ambientais, trata da poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.

Já a perturbação do trabalho ou do sossego alheios está prevista no artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, a Lei das Contravenções Penais. O dispositivo inclui entre as condutas o abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos.

Somados os resultados das duas companhias, são mais de 200 motocicletas abordadas e 51 veículos retidos para adequações. A fiscalização continua nos municípios atendidos pelas unidades, com ações voltadas à regularização e à prevenção de crimes.