Paciente havia visitado a Espanha no mês de julho - Reprodução/Journal Of Infection

Publicado 25/08/2022 15:51 | Atualizado 25/08/2022 15:57

Um homem de 36 anos nascido na Itália é a primeira pessoa no mundo diagnosticada ao mesmo tempo com os vírus monkeypox, coronavírus e HIV. O caso foi reportado na sexta-feira, 19, por pesquisadores da Universidade de Catânia, Itália, na revista científica Journal of Infection. Especialistas alertam que, apesar deste ser o primeiro caso, as infecções podem se sobrepor.

Segundo os médicos, o paciente havia retornado de uma viagem a Espanha, que durou de 16 a 20 de junho. Nove dias após o passeio, o homem apresentou sintomas como febre, dor de garganta, fadiga, dor de cabeça e inchaço de nódulos na virilha. No dia 2 de julho fez um teste de Covid-19, que teve resultado positivo. O paciente relatou ter recebido duas doses vacinais contra a doença, a última em dezembro de 2021, e já tinha sido infectado pelo vírus em janeiro deste ano. Na tarde em que recebeu o diagnóstico positivo, ele notou uma erupção no braço esquerdo.



No dia seguinte, de acordo com o relato, pequenas bolhas surgiram no tronco, membros inferiores, rosto e glúteos. Com a piora do caso, o italiano foi até a emergência do Hospital Universitário de Catânia, onde recebeu o diagnóstico de varíola dos macacos.

Ao ser atendido, o paciente contou que havia realizado teste de HIV no ano anterior, o qual teve resultado negativo, e relatou que teria tido relações sexuais sem preservativo com homens durante a estadia na Espanha. Após fazer exames de doenças sexualmente transmissíveis, o italiano recebeu mais um diagnóstico: o de HIV-1, o mais comum. "Dada sua contagem de CD4 preservada, poderíamos supor que a infecção era relativamente recente", afirmou o estudo.

Com o fim dos sintomas, no dia 11 de julho, o homem recebeu alta médica e foi orientado a permanecer em isolamento domiciliar. Vinte dias após o contágio, o paciente ainda estava com o vírus da varíola no organismo.

Os especialistas afirmam que não há evidências científicas de que a sobreposição das doenças possa causar o agravamento de alguma delas. Alertam ainda que as relações sexuais continuam sendo a principal forma de transmissão da varíola dos macacos. Diante dos sintomas, mesmo na ausência de manifestações aparentes na pele, o teste para detectar o vírus monkeypox deve ser feito, pois podem haver indícios na mucosa oral ou retal.