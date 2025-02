As equipes de resgate trabalham no atendimento aos passageiros do avião - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 17/02/2025 17:53 | Atualizado 17/02/2025 20:19

Um avião da Delta Airlines se acidentou durante o pouso no aeroporto internacional Lester B. Pearson, no Canadá, nesta segunda-feira, 17. O voo 4819 vinha de Minneapolis. A companhia aérea informou que os relatórios iniciais não registraram mortos, mas que 18 passageiros com ferimentos foram levados a hospitais.

Na rede social X, o aeroporto afirmou que equipes de emergência estão respondendo e que todos os passageiros e tripulantes foram contatados. Segundo a companhia, o avião transportava 80 pessoas - 76 passageiros e quatro tripulantes. "Nosso foco principal é cuidar dos afetados", disse a empresa.

Imagens mostram a aeronave de cabeça para baixo após o acidente. Confira:

Avião sofre acidente durante aterrissagem no aeroporto de Toronto.



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/53VHeK8dcB — Jornal O Dia (@jornalodia) February 17, 2025



No momento da aterrissagem, pesadas nevascas atingiam a região. O avião derrapou na pista, tombou e ficou com o trem de pouso virado para o ar.



No momento da aterrissagem, pesadas nevascas atingiam a região. O avião derrapou na pista, tombou e ficou com o trem de pouso virado para o ar.

O aeroporto internacional Lester B. Pearson está localizado em Ontário e serve principalmente à cidade de Toronto.

Com informações da Agência Estadão.