O número de mortos no município desde março de 2020 por causa da COVID-19 chegou a 476 Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 06:26 | Atualizado 28/01/2021 06:32

Petrópolis - As equipes de enfermagem estiveram, nesta quarta-feira (27), em cinco instituições para realizar a vacinação contra a COVID-19. A ação foi coordenada pelo Departamento de Vigilância em Saúde de Petrópolis e vacinou mais 382 pessoas. Ao todo, já foram aplicadas 2.283 doses.



Nesta quarta-feira, foram vacinados 132 profissionais de saúde e 250 idosos na UPA Centro, UPA Itaipava e ponto de apoio de Itaipava, Lar São João de Deus, Casa de Benefícios Alcides de Castro e Sanatório Oswaldo Cruz. Até o momento, 1.631 profissionais da Saúde que atuam na linha de frente no combate à doença já foram vacinados.



Boletim epidemiológico

A Secretaria de Saúde recebeu a confirmação de mais cinco óbitos relacionados ao novo coronavírus, elevando para 476 o número de mortos no município desde março de 2020.



Este último boletim mostra que Petrópolis fez, até agora, 108.545 testes para COVID-19, com 15.066 resultados positivos e 88.017 negativos (levando em consideração testes rápidos e Swab). Há 5.462 casos em análise e 10.014 recuperados.



Neste momento, 80 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS. Outras 83 estão em leitos clínicos privados e pelo SUS, totalizando 163 internações em toda a rede da cidade. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 53,85% e de 61,29% em leitos de UTI.