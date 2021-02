Mapa de calor monitora a incidência da COVID-19 na cidade Reprodução

Petrópolis - O governo interino de Petrópolis e a Fiocruz vão ampliar o monitoramento da COVID-19 na cidade. A intenção é envolver as equipes da Atenção Básica, com estratégia Saúde da Família, no método, desenvolvido pela instituição, que usa a cartografia participativa, para monitorar a incidência da doença na cidade. O objetivo é traçar estratégias e avaliar medidas de prevenção e controle baseadas nos resultados obtidos pela ferramenta.



“A parceria com a Fiocruz é muito importante para o município. Temos total interesse de estreitar cada vez mais os laços para usarmos o potencial da instituição em benefício da população”, afirmou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Para o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, a cartografia participativa desenvolvida pela Fiocruz será fundamental para a tomada de decisões.



“A ferramenta gera mapas cartográficos de calor que indicam as áreas de maior incidência da doença e como este trânsito acontece entre os bairros. É uma excelente forma de analisarmos o avanço da COVID-19”, avaliou, lembrando que os mapas já foram utilizados para identificar os dois primeiros bairros que começaram a receber nesta quinta-feira (11), as equipes para vacinação domiciliar de acamados, que não conseguem se locomover.



A aplicação da ferramenta nas unidades da Atenção Básica, com estratégia de Saúde da Família, vai permitir mapear quase metade da população da cidade.



“O principal objetivo deste sistema geográfico é permitir avaliar a gravidade para discutir estratégias e alertar a população sobre a presença da doença. O sistema funciona como um sinal de alerta que permite uma ação rápida para bloquear a contaminação e proteger os indivíduos”, explicou o diretor do Fórum Itaboraí - Política, Ciência e Cultura na Saúde/Fiocruz-Petrópolis, Felix Rosenberg.

Segundo Rosenberg, a cartografia participativa consiste na aquisição de dados sobre os territórios, oriundos do departamento de Vigilância em Saúde e também a partir da visão de quem vive e trabalha nestes locais, principalmente os agentes comunitários de saúde.

O trabalho foi iniciado em 2017 em oito áreas prioritárias, dando origem aos mapas territoriais, ricos em detalhes e agora serão ampliados para todas as unidades da Atenção Básica com estratégia Saúde da Família. O método faz uma micro vigilância que envolve a população e estimula a corresponsabilidade no enfrentamento da doença.