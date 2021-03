Secretaria de Saúde de Petrópolis começa a vacinar idosos entre 80 e 84 anos na terça (9) Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 09:41 | Atualizado 06/03/2021 09:43

COVID-19 na cidade, a Secretaria de Saúde amplia a partir de terça-feira (9) a vacinação de idosos para a faixa etária entre 80 e 84 anos. Para se vacinar, o idoso deve estar cadastrado no Petrópolis - Dando sequência ao calendário de imunização contra ana cidade, a Secretaria de Saúde amplia a partir de terça-feira (9) a vacinação de idosos para a faixa etária entre 80 e 84 anos. Para se vacinar, o idoso deve estar cadastrado no site da prefeitura

Até a tarde da última quinta-feira (4), 3.500 idosos com mais de 85 anos já tinham sido vacinados, sendo 1.036 idosos com mais de 90 anos e 2.464 idosos com idade entre 85 anos e 89 anos – faixa etária cujo prazo para cadastro expira neste sábado (6). Até a tarde de sexta-feira 2.500 idosos na faixa etária entre 85 e 89 anos já tinham sido cadastrados junto a Secretaria de Saúde para a vacinação. O cadastro para este público está sendo aberto neste sábado (6). A estimativa da Secretaria de Saúde é de que cerca de 4.518 idosos nesta faixa etária vivem na cidade. Com a vacinação deste grupo a prefeitura avança mais uma vez no processo de imunização do grupo prioritário previsto na primeira fase da campanha de vacinação contra a COVID-19, conforme prevê o Ministério da Saúde.

Nas UBSs do Quitandinha e do Itamarati a vacinação acontece de segunda a sexta-feira; já nos pontos de drive thru, no campus da UCP, na Rua Benjamin Constant (Centro), e no Parque de Exposições em Itaipava, as equipes atendem aos idosos de segunda a sábado – nestes pontos a aplicação das vacinas também está disponível para quem chegar a pé. Em todos os pontos a vacinação é feita das 9h às 16h.