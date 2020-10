Eleições de 2020 têm 14 candidatos à Prefeitura do Rio Divulgação / TSE

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 15:57 | Atualizado 23/10/2020 16:11

Rio - A segunda pesquisa Datafolha para a Prefeitura do Rio, divulgada na quinta-feira (22/10), também buscou saber qual é o índice de conhecimento do eleitor em relação aos candidatos. Eduardo Paes (DEM), Marcelo Crivella (Republicanos) e Benedita da Silva (PT) seguem como os mais conhecidos entre os entrevistados.

Os três candidatos foram os únicos com índice superior a 90%. Paes manteve o mesmo da pesquisa anterior: 98%, o mesmo de Crivella, que subiu 1%. Os dois possuem o maior tempo de propaganda eleitoral na TV. Já Benedita caiu 1%: tinha 92% e agora 91%.

Clarissa Garotinho (PROS) vem na sequência, com índice de 85%, seguida por Martha Rocha (PDT), com 84%, e Cyro Garcia (PSTU), com 70%. Todos os outros candidatos são mais desconhecidos do que conhecidos pelos entrevistados.

Eduardo Bandeira de Mello (REDE) tem índice de 39% e Paulo Messina (MDB), 35%. Terceiro com maior tempo de TV, Luiz Lima (PSL) foi quem mais apresentou melhora em relação à pesquisa anterior: cresceu 13 pontos percentuais e agora é conhecido por 32%.

Renata Souza (PSOL) tem índice de 26% enquanto todos os outros candidatos figuram abaixo dos 20%: Fred Luz (NOVO) e Suêd Haidar (PMB) têm 17%, Glória Heloiza (PSC) fica com 16% e Henrique Simonard (PCO) encerra a lista com 12%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S. Paulo", e ouviu 1.008 pessoas entre os dias 20 e 21 de outubro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) com o número 08627/2020.