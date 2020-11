Por O Dia

Publicado 08/11/2020 10:30 | Atualizado 08/11/2020 17:06

Rio - Um homem não identificado teve um surto na manhã deste domingo (8/11) e atacou um vizinho de prédio com um machado. O caso aconteceu na Rua Pio Correia, no Jardim Botânico, por volta das 8h20. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu foram chamados e a ocorrência já foi solucionada.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que policiais do 23ºBPM (Leblon) foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal. No local, o vizinho tinha um ferimento na cabeça, alegando ter sido agredido com um machado enquanto o homem em surto tinha retornado para casa e se trancado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a porta foi arrombada e o homem encaminhado à ambulância da Samu para ser levado para o Instituto Philippe Pinel. O vizinho passa bem e a ocorrência foi registrada na 15ªDP.





