Homens ficaram no teto do carro em movimento na Ponte Rio-Niterói Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 17:08 | Atualizado 24/01/2021 17:10

Dois homens chamaram a atenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao aparecerem em um vídeo pulando de paraquedas em um carro em movimento, em plena Ponte Rio-Niterói. Ambos já foram identificados e irão responder pela legislação penal e também de trânsito.

Homens pulam de paraquedas com carro em movimento na Ponte Rio-Niterói



Assista:



Crédito: Reprodução/ Redes sociais#ODia pic.twitter.com/VsQYyzk1ng — Jornal O Dia (@jornalodia) January 24, 2021

Publicidade

No vídeo, os dois homens estão na Ponte e saem do carro em movimento para ficarem no teto por quase um minuto antes de pularem. Um deles saiu pela janela da frente, enquanto o outro abriu uma das portas de trás. Tudo gravado por duas câmeras.



Em vários momentos os dois pedem para o motorista reduzir a velocidade, enquanto outros veículos passam ao lado. Até que finalmente ambos pulam e imediatamente abrem os paraquedas. Um cai na água enquanto o outro comemora não ter se molhado.



Publicidade

Segundo a PRF, os dois homens já foram identificados. Um registro de ocorrência foi aberto e as investigações continuam.



Homens ficaram no teto do carro em movimento na Ponte Rio-Niterói Reprodução de vídeo

Publicidade

Eles são praticantes do base jump, modalidade de paraquedismo com saltos em baixas altitudes, normalmente em prédios ou penhascos.