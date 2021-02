Polícia Civil prende miliciano Pedro Paulo Silva de Oliveira, vulgo 'Neném', em Vargem Pequena, na Zona Oeste da cidade do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 12:51 | Atualizado 24/02/2021 14:41

Rio - A Força-Tarefa da Polícia Civil para combate à milícia realiza, nesta quarta-feira, uma operação contra o braço financeiro da organização criminosa em municípios da Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio. O objetivo é prender milicianos, asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais, que geram grande lucro e são explorados pelos criminosos. Até as 14h30 desta quarta-feira, havia 24 presos.

Entre os presos está Pedro Paulo Silva de Oliveira, comparsa do miliciano Orlando Curicica, conhecido como 'Neném', que é apontado pela polícia como chefe da milícia que atua na comunidade Dois Irmãos em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Ele tinha três mandados de prisão pendentes pelos crimes de homicídio qualificado e foi detido em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio.



No ano passado foi deflagrada a operação denominada Entourage (DHC/GAECO), para desarticular e prender milicianos da Zona Oeste do Rio. A ação se apoiava em dois inquéritos que tiveram início com as investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Na época, Orlando Curicica foi apontado como responsável por vários crimes praticados por milicianos na Zona Oeste. A denúncia foi recebida e as prisões decretadas pelo II Tribunal do Júri e Neném era um dos alvos.



Os inquéritos policiais revelaram que o grupo operava na exploração ilegal de serviços de transporte, lazer, alimentação e segurança, cobrando taxas de proteção aos comerciantes da localidade, pedágios aos trabalhadores de transporte alternativos (vans e mototáxis), além de dominar associações de moradores das regiões.



"Vários estabelecimentos comerciais da milícia foram fechados, interditados, incluindo grandes depósitos de gás e de água de galão. Havia um monopólio no município de Caxias para venda dessas mercadorias. Dentre os presos nós temos um miliciano procurado por vários homcídios, preso pela Draco em Vargem Grande e outro miliciano que atuava em Belford Roxo expulsando provedores de internet legalizados, para implementação de provedores ligados à milícia", explica o diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), delegado Felipe Curi.

Em Nova Iguaçu, uma pessoa ligada à milícia que fazia receptação de carros roubados para serem clonados e utilizados posteriormente por milicianos também foi presa.

Participam da ação delegacias do Departamento Geral de Polícia Especializada e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio do Procon-RJ e do Disque Denúncia.



Entre os crimes investigados estão exploração de atividades ilegais controladas pela milícia; cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet (gatonet/gatointernet); armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água; empresas de GNV ilegais; parcelamento irregular de solo urbano; exploração e construções irregulares, areais e outros crimes ambientais; comercialização de produtos falsificados; contrabando; descaminho; transporte alternativo irregular; estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, entre outras ilegalidades.