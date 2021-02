Detran começa a disponibilizar notificações e autos de infração de trânsito no site Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 13:46 | Atualizado 26/02/2021 13:49

Rio - O Detran informou que nesta sexta-feira (26) os serviços de vistoria voltaram a funcionar normalmente. Com o fim da greve feita pelos licenciadores do órgão, determinado pela Justiça na noite desta quinta-feira, todos os que não tiveram seus agendamentos atendidos poderão retornar ao mesmo posto em até 10 dias úteis, sem a necessidade de reagendamento.

Segundo o Detran, a partir da próxima segunda-feira, os agendamentos para os serviços de veículos estarão disponíveis através do teleatendimento (21–34604040/4041/4042) ou pelo site do Detran.

Publicidade

Ainda segundo o órgão, no setor de Habilitação, os serviços também estão acontecendo normalmente, com as provas teóricas acontecendo em 26 unidades. Já as provas práticas voltarão na próxima semana, dizia a nota.



"No setor de Identificação Civil, estão abertos 50 postos, oferecendo 3.975 vagas por dia. A regularização do atendimento ocorre gradativamente, pois a nova empresa prestadora de serviços de identificação, devidamente licitada, está em fase de treinamento de seu quadro funcional", completou a nota da assessoria do Detran.